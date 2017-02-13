أخبار ليبيا24- خاص

شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي أمس الأحد غارات جوية عنيفة استهدفت مليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي في منطقة الجفرة جنوب سرت ضمن عملية “الثأر لشهداء سحاب”.

وتم خلال الغارات استهداف عدد من الآليات العسكرية شمال زلة 180 بالقرب من حقل المبروك النفطي التابع لشركة توتال الفرنسية.

وقال العميد طيار عامر الجقم بعد نزوله من المقاتة التي شن بها هذه الغارات إنه تم تدمير أكثر من 15 آلية عسكرية تابعة لمليشيا سرايا الدفاع عن بنغـازي شمال زلة.

يشار إلى أن طاقم الطائرة المروحية mi35 “سحاب” استشهدوا إثر إسقاط الطائرة خلال شنها لغارات جوية على مقرات وتمركزات مليشيا سرايا دفاع بنغازي في الصحراء.