أخبار ليبيا 24 – خاص

قام مدير أمن بنغازي العقيد صلاح الخفيفي، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية للوقوف على مدى الائتلافات التي حدثت في مباني الخدمات الانتاجية التابعة للمديرية، للاطمئنان على المواقع من أجل إعادة تشغيلها للصالح وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بمنطقة الهواري في بنغازي.

وزار مدير الأمن قسم الأشغال ومصنع الملابس وقوة السرايا المقاتلة ومعهد تدريب الشرطة.

وكان في استقبال مدير الأمن عقيد نوح الحبوني ومنتسبي قسم الاشغال من ضباط وضباط الصف والافراد ومرَّ بشكل مفاجئ على مبنى قسم فريق الهندسة الأمنية الخاص بالكشف عن المفرقعات والألغام في محاور القتال الذي كونه الشهيد الملازم أول طارق السعيطي حيث اطلع على سير العمل ومدى انتظام الخدمات التي يقدمها هؤلاء الأفراد من ضباط وضباط الصف من أجل توفير الأمن والأمان في المنازل التي كانت تحت سيطرة الارهابين .

وأجر الخفيفي زيارة إلى مقر السرايا المقاتلة التابعة إلى قوة قسم شرطة النجدة داخل مقر عملهم وهذه القوة هي المساندة التي تقاتل مع قواتنا المسلحة في عدة من محاور القتال حيث اطمئن عن أعمالهم القتالية، مشددًا كلماته لهم أنه سوف يدعم هذه السرية من الناحية العملية والمالية والتي سوف يهتم بها شخصيا وبأهالي شهداء وسوف يصدر تعليماته من أجل صرف مرتباتهم المستحقة.

وتفقد معهد تدريب الشرطة فرع بنغازي بمنطقة الهواري وكان في استقباله طابور شرف بأمرة العقيد صالح راف الله الشهيبى مدير إدارة المعهد المكلف ورائد سالم الفرجاني شؤون الإدارية بجناح التدريب والعديد من الضباط وضباط الصف والافراد .

واستمع مدير أمن بنغازي العقيد صلاح الخفيفي إلى استفساراتهم عن المعهد من نقيب رئيس وحدة الفرق الموسيقية ورئيس وحدة إدارة التعليم بالمعهد من أجل إعادة بناء المعهد وتجهيزه من أجل إعمار تدريب الشرطة والارتقاء بمستوى والذي تم تدميره من قبل الإرهابين وتم مرافقة جولاته هذا الصباح كل من معاون الشئون العامة عقيد عبدالله المجبري، ومكتب أمن والمعلومات بوزارة الداخلية عقيد عادل المهدوي ومدير مكتب مدير أمن مديرية بنغازي مقدم عبدالحميد العمامي وبعض من الضباط وضباط الصف والافراد .