أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الاثنين، عن “أسفه الشديد” من قرار الولايات المتحدة منع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض من قيادة البعثة السياسية للمنظمة الدولية إلى ليبيا.

وقال غوتيريس في لقاء خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إن فياض “الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة في اللحظة المناسبة. كان سيقوم بعمل جيد جدا في ليبيا بجمع الفاعلين حول حل سياسي وتخطي الأزمة الحالية”.

أضاف غوتيريس، تعليقا على معارضة الولايات المتحدة تعيين فياض، الجمعة الماضية، قائلة إنها تعمل لدعم حليفتها إسرائيل “أعتقد أنها خسارة لعملية السلام في ليبيا وللشعب الليبي”.

ودعا غوتيريس الفرقاء الليبيين إلى الاجتماع والاتفاق على حل سياسي، قائلا: “رأينا بينهم الكثير من الاختلافات. عليهم أن يجتمعوا ويجدوا الطريقة المثلى للعمل معا من أجل إيجاد حل”.

وتابع “دعوتي للدول المجاورة أن تساعد الليبيين على أن يجتمعوا من أجل أن نعطيهم الفرصة الحقيقية للسلام”.