أخبار ليبيا 24 – خاص

زار صباح اليوم الإثنين رئيس الأركان البرية العميد ركن عمر المسماري الكتيبة 506 للشؤون الفنية في مدينة طبرق.

وقام المسماري بجولة داخل مقر الكتيبة في منطقة باب الزيتون شرق المدينة مدينة طبرق وطلع على أعمال الفنيين في الكتيبة في إصلاح وصيانة الدبابات والمدافع التي يتم صيانتها في ظروف صعبة.

وأشاد رئيس الأركان البرية بدور الكتيبة 506 في دعم الجبهات بالرجال والعتاد وكان للكتيبة الدور الكبير في تزويد كل الجبهات بالأسلحة.

وتعهد المسماري أثناء زيارته بحل كل المشاكل والعراقيل التي تواجه الكتيبة من توفير العدد والمعدات التي تسهل عمليات الصيانة للمساهمة في دعم الكتيبة ومنها دعم لكل المحاور في الجبهات ليساهم الجميع في محاربة الإرهاب.