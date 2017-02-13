أخبار ليبيا 24 – خاص

احتفلت مدينة بنغازي مساء الاثنين، باليوم العالمي للإذاعة بحضور العديد من الإعلاميين ومقدمي البرامج من داخل وخارج بنغازي ، وبرعاية قناة ليبيا المستقبل .

وفي بداية الحفل، قدم الممثل والإعلامي جمال محمـد، شرحا وافي عن الاحتفال باليوم العالمي الإذاعة منذ انطلاق أول إذاعات على مستوي العالم والتي كانت في عام 1922 ، موضحاً أن أول إذاعة مسموعة في ليبيا انطلقت في عام 1952، وأول قناة عربية في الأردن كانت 1938 .

وتخلل الحفل عرض شريط وثائقي مرئي عن اليوم العالمي للإذاعة، كما تم تكريم العديد من الشخصيات الإعلامية والإذاعية .

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة راديونا للإبداع الإذاعي الإعلامي نجيب بن زبلح أن هذا اليوم تم الاحتفال به لأول مرة في عيدها السادس لتذكير الإعلاميين كافة بهذا اليوم من خلال تجمعهم والحمد لله استطاعتا الوصول من خلال العديد من التغطيات الإعلامية والإذاعات بتوضيح العمل الإذاعي بالشكل المهني .

وذكر بن زبلح أن الهدف من إقامة الاحتفال هو توضيح كل ما يتعلق بالعمل الإذاعي من خلال طرح الحوار والاسئلة على الإعلاميين بخصوص السلبيات والمشاكل التي توجه كافة التخصصات الإعلامية .

يشار إلى أن اليوم العالميّ للإذاعة أو يوم الإذاعة العالميّ، هو يوم عالميّ، يتمّ بهذه المُناسبة الاِحتفاء بالدّور الهامّ الّذي تقدّمهُ هذه الوسِيلة المسمُوعٌة، فِي يوم الاِثنينِ 13 فِبراير مِن كُلّ عام. وقد تمّ اِختيار هذا التَّاريخ تزامُناً مع ذِكرَى إِطلاق إذاعة الأُممِ المُتّحِدة عام 1946.