أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت وحدة التحري والاستدلال بقسم البحث الجنائي بنغازي، عن العثور على الملفات والسجلات بمقر الإدارة بشركة الأسمنت الليبية، تخص مقبرة الهواري كانت بحوزة تنظيم داعش الإرهابي أثناء وجودهم في الشركة.

وقال رئيس وحدة التحري والاستدلال نقيب حسن الحاسي في تصريح صحفي – إن العاملين بمصنع الأسمنت بنغازي عثروا في الثاني من شهر فبراير الجاري على مجموعة من الملفات والسجلات أثناء عمليات التنظيف.

وأضاف الحاسي، أن مقر إدارة المصنع، كان يستخدمه تنظيم داعش كمقر للمحكمة الإسلامية، مشيرًا إلى أنه فور انتقال دوريات التحريات المجموعة الرابعة للمكان اتضحت أن الملفات والسجلات تخص مقبرة الهواري، وتحوي سجلات الوفيات، وشهادات وفاة الذين تم دفنهم بمقبرة الهواري، وتم التحفظ على كافة المستندات والسجلات في القسم .