أخبار ليبيا24- خاص

وصفت السفارة الإيطالية لدى ليبيا أمس الأحد الاتهام الموجه إلى إيطاليا من عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد بأنها المسؤولة عن إسقاط طائرة مروحية جنوب سرت بـ”الهراء”.

وأبدت البعثة الدبلوماسية الإيطالية في حسابها على ” تويتر “استغرابها التام من تصريحات الزغيد غير المسؤولة على إحدى القنوات الليبية حول حادثة سقوط المروحية MI35 “سحاب” جنوب راس الانوف.

وكان عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد صرح بأن الطائرة المروحية التابعة لسلاح الجو الليبي والتي سقطت أثناء تنفيذها لمهمة قتالية جنوبي سرت :” سقطت نتيجة صاروخ أطلق من فرقاطة إيطالية موجودة على شواطئ سرت”.

يذكر أن رئيس الأركان الجوية اللواء صقر الجروشي كان قد صرح عقب العثور على حطام الطائرة المروحية “سحاب” أنها سقطت نتيجة لعطل فني.

يشار إلى أن طائرة عمودية من طراز “مي – 35″ سقطت الجمعة غرب مدينة زلة بعد أن قامت بالإغارة على قوات تابعة لما يعرف بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي” الإرهابية التي حاولت التقدم إلى حقل المبروك النفطي.