أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم الأحد، قيام دوريات غرفة عمليات شرق بنغازي بالجهاز بالتفتيش على المحلات في نطاق شرق المدينة.

وقال مكتب الإعلام لـ”أخبار ليبيا 24″، إن الدوريات ضبطت خلال حملة التفتيش مواد غذائية منتهية الصلاحية، لافتًا إلى أنه سيتم قفل أي محل لا يوجد فيه ترخيص.

وكانت قد أعطت غرفة عمليات شرق بنغازي، كافة المحلات التجارية، في الثاني من شهر فبراير الجاري، مهلة لمدة أسبوع، لاستخراج تراخيص وشهادات صحية، وأن من يخالف الإجراءات القانونية سوف يتعرض لأقصى العقوبات.