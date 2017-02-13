أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مدير الجهاز الحرس البلدي بنغازي العقيد ونيس العرفي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع مدير مكتب الرخص بنغازي المركز البركة عبدالباسط السعيطي ومدير الساحات والأسواق سعد الكوافي.

وذكر منسق العلاقات العامة والإعلام مخلوف السعيطي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الاجتماع الذي حضره منسق مكتب شؤون البيئة فخري حمودة ورئيس وحدة الرقابة والتفتيش الصحي فيصل نوري، ورئيس وحدة الكشف علي اللحوم عصام العريبي، تناول إصدار التراخيص لكافة اﻷنشطة بمدينة بنغازي.

وأضاف السعيطي، أن خلال الاجتماع أكد مدير الحرس البلدي بنغازي ومنسق مكتب الإصحاح البيئي علي ضرورة الالتزام بشروط التراخيص فيما يخص المحلات التجارية التي تقوم ببيع اللحوم ومحلات ذبح الدواجن.

ولفت السعيطي إلى أن الاجتماع تطرق إلى المطالبة بالاعتماد على تقرير الحرس البلدي والشهادة الصحية للعمل قبل صدور الترخيص، إضافة إلى مناقشة دعم بلدية بنغازي بخصوص جباية الإيرادات بالبلدية.