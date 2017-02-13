أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مراسل “أخبار ليبيا 24” أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع توريد وتركيب جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي وصيانة وتجهيز مبنى المعهد القومي لعلاج الأورام في صبراتة.

وأضاف أن مراسم الافتتاح اجريت بحضور عميد بلدية صبراتة حسين الدوادي ومدير عام المعهد القومي لعلاج الأورام حسين كاموكا ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير إدارة السلامة والبيئة بشركة مليته , متابعي تنفيذ هذا المشروع من شركة ايني الإيطالية.

وأشار إلى أن الصيانة وافتتاح المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراته برعاية المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني ضمن برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والاخلاقية للشركات الاجنبية العاملة في ليبيا .