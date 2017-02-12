أخبار ليبيا 24 – خاص

أنتقد مدير مطار طبرق الدولي حسن أهليل، مساء السبت، شركة الخطوط الجوية الليبية بسبب تأجيل رحلاتها من مطار طبرق دون إخطار مسبق .

وأكد أهليل في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أنه ينتقد شركة الخطوط الجوية العربية الليبية في تأجيل العديد من رحلاتها من وإلى مطار طبرق الدولي سواء الرحلات القادمة من طرابلس أو تونس دون إي إخطار مسبق لإدارة المطار مما يسبب الكثير من المشاكل لدى الركاب المنتظرين داخل صالة المطار والذي ينعكس سلباً على دور إدارة المطار في التعامل مع الركاب .

وأضاف أهليل – أن الرحلات المتوجه إلى تونس العاصمة أغلبهم من المرضى المترددون على المستشفيات التونسية والكثير منهم من ارتبط بمواعيد كشوفات وعمليات ومنهم من هو قادم من المدن البعيدة ويجد الراكب نفسه في الانتظار دون معرفة أسباب التأجيل .

وطالب مدير مطار طبرق من شركة الخطوط الليبية مخاطبة إدارة المطار في حال تأجيل أي رحلة مسبقاً في حال دخول الطائرات إلى الصيانة حتى يتسنى لإدارة المطار إتخاذ الإجراءات المناسبة لإخطار الركاب بالتأجيل قبل موعد الرحلة بوقت مناسب .