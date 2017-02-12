أخبار ليبيا 24 – خاص

لازالت جثة رئيس عرفة فني جوي إبراهيم الدرسي الذي كان على متن الطائرة العمودية من طراز Mi35 التي سقطت جنوب مدينة رأس لانوف، مفقودة، رغم العثور عن جثث من كانوا معه.

وصرح رئيس أركان سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي صقر الجروشي في تصريحات صحفية – أن جثة إبراهيم الدرسي لم يتم العثور عليها بعد، بينما شيعت جثامين العميد طيار مؤمن الدرسي ورئيس عرفة طيار المبروك الدرسي اللذين كانا على متن ذات الطائرة.

وفقدت القيادة العامة، الاتصال بسرب سحاب عند الساعة 3 بعد ظهر يوم الجمعة عقب مشاركتها في قصف آليات عسكرية تابعة لميليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي وبقايا مليشيا المدعو إبراهيم الجضران.

و أكد صقر الجروشي، فور فقدان الاتصال بطاقم الطائرة، حدوث خلل فني أصاب الطائرة، وأنهم يجرون اتصالاتهم وتحرياتهم لمعرفة مصير طاقم الطائرة.

ولفت الجروشي إلى أن الطائرة التي سقطت كانت في مهمة قتالية، لقصف المجموعات المسلحة بالقرب من حقل المبروك جنوب مدينة سرت.

من جهته، اتهم عضو مجلس النواب إبراهيم زغيد، إيطاليا بإسقاط المروحية يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر إعلامية روسية غير محددة.

وتأتي هذه الإتهامات بعد أن تبادل بعض النشطاء علي الفيس بوك اتهامات لإيطاليا مصدرها الإعلام الروسي حيث استندت هذه الاتهامات علي شائعات نُقلت عن صحيفة روسية على الانترنت “2000 – أون لاين” – ( www.2000.online.ru ) أن الفرقاطة الإيطالية قبالة ساحل سرت قد أسقطت الطائرة، مما أسفر عن مقتل جميع الطيارين الثلاثة على متن الطائرة.

هذا وبعد البحث لم يوجد مصدر يسمى بصحيفة الروسية 2000 اون لاين، ويعتقد بعض المراقبين الدوليين أن هذا الأنباء مجرد سوء تفاهم.

وفور سقوط الطائرة، أعلنت مواقع مقربة من سرايا الدفاع عن بنغازي، تمكنها من إسقاط الطائرة العمودية التابعة للجيش الليبي، يوم الجمعة، دون أن تشير إلى مصير طاقمها.

ونشرت المواقع فيديو يوضع لحظات سقوط الطائرة Mi35.

صباح يوم السبت، أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسماري، العثور على حطام الطائرة العمودية “سحاب mi35 “قرب حقل المبروك النفطي جنوب رأس لانوف، وجثامين طاقمها .

وشيعت مدينة المرج، الأحد، العميد مؤمن الدرسي، بعد أن وصل جثمانه وجثمان رئيس عرفة وحدة طيار المبروك الدرسي أمس إلى مطار المرج العسكري، حيثُ شيع جثمان الأخير بمسقط رأسه بمنطقة الحنية غربي مدينة البيضاء.

وأعلنت رئاسة أركان سلاح الجوي الليبي، عن تسمية سربMi35 بـ”سرب الشهيد مؤمن الدرسي”، بحيث يكون التراسل والتخاطب والإجراءات الرسمية للسرب على هذا الأساس.