أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، أن المجموعة التي شكلت ما يسمى بجهاز الحرس الوطني تعتبر خارجة عن القانون ولا صفة لها وسيتم التعامل معها على هذا الأساس من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة.

وقال المجلس في بيان له – تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه – إن استفزازات هذه المجموعة وما صاحبها من استعراض للقوة، ينذر عن رغبتهم دخول العاصمة طرابلس في صدام مسلح ودموي محاولة منها لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف البيان، أن هذا العمل ما هو إلا محاولة لخلق جسم مواز للحرس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والذي شُكل لحماية المؤسسات الحيوية للدولة تحت القيادة السياسية بأفراد من الجيش والشرطة وفتح باب القبول للتدريب وفق معايير محددة لكل الليبيين من كافة أنحاء البلاد، وليس لخلق تشكيل مسلح كما يفعل البعض باستخدام مسميات وهمية.

وأوضح المجلس الرئاسي، أن الحرس الرئاسي لم ولن يكون بديلًا عن الجيش والشرطة وإنما مكملًا لهما، مضيفًا أن “هدفنا الأسمى هو حماية العاصمة وأهلها من أي سوء وعدم الانجرار وراء محاولات البعض لإدخال طرابلس في فوضى لا تحمد عقباها.

وجدد المجلس عزمه على الحوار ونبذ العنف والتصعيد كسبيل للخروج من الأزمة، مؤكدًا أنهم منفتحين على جميع الأطراف مؤيدًا كان أو معارضًا، وأنهم ل يقفوا مكتوفي الأيدي ضد من تسول له نفسه العبث بمصير الليبيين ومستقبلهم.

وكانت قد قامت قوات جهاز الحرس الوطني باستعراض مسلح بغية إرهاب السكان والأمنيين بالعاصمة طرابلس، وفرض أجندات سياسية بقوة السلاح وخارج أية شرعية، بحسب بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.