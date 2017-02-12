أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشدت لجنة إدارة مركز بنغازي الطبي، اليوم الأحد، القوات المسلحة العربية الليبية والحاكم العسكري، لوضع حد لظواهر الاعتداءات المتكررة على الموظفين والأطقم الطبية بالمركز.

وأكدت إدارة المركز، عجزها علي ردع الاعتداءات اللفظية والجسدية علي العاملين داخل المركز الطبي، مشيرةً إلى أن هذه الاعتداءات سوف تحبط من عزيمة العاملين بالمركز، وتثنيهم من أداء واجبهم بالشكل المطلوب، وتحرمهم من العمل في بيئة مريحة.

وأوضحت إدارة المركز أن الاعتداءات أصبحت شبه يومية، حيث ترد إليهم الشكاوي تباعا، مطالبةً جهات الاختصاص بوضع حل جذري لهذه المشكلة، حتى لا تضطر إلى إيقاف العمل في أقسام الطوارئ.

ولفتت إلى أن ذلك سيضر بالجرحى المدنيين وجرحى الجيش المترددين علي المركز الطبي ولسكان مدينة بنغازي المصابين في الحوادث والحالات الطارئة بكل الأقسام الطبية .

وكانت الأطقم الطبية بقسم طوارئ مركز بنغازي الطبي، قد أعلنت اعتصامها عن العمل الخميس الماضي، بعد اعتداء أفراد عسكريين على ممرض بالقسم .

وقال مصدر بالمركز الطبي إن الممرض تعرض نتيجة الاعتداء عليه إلى كسر في أنفه ويده وكدمات في جسمه، مضيفًا أن الاعتداء على الأطقم الطبية مرفوض والتمريض بالمركز الطبي هم رجال ونساء يجب أن يتلقوا منا كل الاحترام والتقدير على ما يقومون به من جهد كبير وتطوع حتى خارج أوقاتهم عملهم الرسمي.