أخبار ليبيا 24 – خاص

أجري بمدينة طبرق، اليوم الأحد، فتح عدد 3 مظاريف لصيانة عدد من المختنقات داخل نطاق المدينة، بحضور عميد بلدية طبرق الناجي مازق وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب المشروعات بالبلدية واللجنة المكلفة بفتح المظاريف.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن ثلاثة شركات محلية تقدمت لتنفيذ ثلاثة مشاريع صيانة مفترق حي السنينات وطريق باب درنة ومفترق أمريرة، تم ترسية العطاء على أحدى الشركات بمبلغ وقدره مليون وستة وأربعون ألف دينار ومدة التنفيذ ثلاثة أشهر .

وتعتبر هذه المختنقات من أكبر المختنقات التي تواجه المجلس البلدي طبرق .

وأفاد مدير مكتب المشروعات نصر شرح البال لـ “أخبار ليبيا 24″ أن مكتب المشروعات قام بإعداد الخرائط والتصاميم من حيث البنية التحتية المتكاملة من أجل حل هذه المختنقات التي تسبب الزحام والحوادث .

وأضاف شرح البال – أن الأيام القادمة ستفتح اللجنة المظاريف الخاصة بصيانة طريق ” النيبو ” وهو طريق إستراتيجي يمر به كل سكان المدينة كذلك المسافرين إلى المنطقة الشرقية ومنها إلى منفذ أمساعد البري وهذه المشاريع التي تشرف عليها البلدية ستحل الكثير من المشاكل المزمنة التي تعيق حياة المواطن اليومية بالمدينة .