أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المجلس البلدي المرج مساء السبت، الحداد ثلاثة أيام على أرواح التشكيل العمودي سحاب Mi35 الذين قضوا ظهر أمس الجمعة بعد سقوط طائرتهم غرب مدينة زلة، بعد قصفهم لتجمعات الإرهابيين التابعين لما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي.

وقال عميد بلدية المرج مسعود عمر، إن “الشهداء الثلاثة يستحقون الكثير، والكثير ليس الحداد فقط ولو كان بمقدرتنا لأعلنا الحداد ثلاثون يوما نظير ما قدموه من تضحيات لبلادهم” .

هذا ويبدأ الحداد من صباح يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل .

يذكر أنه تم العثور على حطام الطائرة العمودية MI35 “سحاب” قرب حقل المبروك النفطي 70 كيلو متر جنوب رأس لانوف، بعد أن فُقد الاتصال بطاقم الطائرة بعد ظهر أمس الجمعة في منطقة الهلال النفطي والتي كان يقودها العميد طيار مؤمن الدرسي وذلك أثناء مهمتها القتالية.