أخبار ليبيا 24 – خاص

شيع أهالي مدينة المرج، اليوم الأحد، جثمان عميد طيار مؤمن الدرسي بعد الصلاة علية ظهر اليوم، وذلك في موكب مهيب وعرضًا عسكريًا.

وشارك في تشيع الجثمان رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة عميد طيار صقر الجروشي وضباط عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وأعضاء من مجلس النواب وعميد وأعضاء المجلس البلدي المرج والحاكم العسكري لبلدية الساحل وأعيان وحكماء المرج والبلديات المجاورة.

وخلال مراسم التشييع، قدم رفاق الشهيد عدد من الطلعات الجوية تحية له ولرفاقه الذين قضوا نحبهم فداء للوطن.

يشار إلى أن جثمان الدرسي وصل مساء أمس السبت إلى مدينة المرج عبر طائرة عسكرية حطت بمطار المرج العسكري قادمة من مطار قاعدة راس لانوف العسكرية.

الجدير بالذكر أن مؤمن الدرسي سقطت طائرته غرب مدينة زلة مساء الجمعة، بعد استهدافه لرتل المليشيات الإرهابية التابعة لما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي التي حاولت الدخول إلى حقل المبروك النفطي، مما أدى إلى مقتل طاقم الطائرة بالكامل .