أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت جثامين شهداء التشكيل العمودي سحابMi35، منذ ساعات إلى مدينة المرج، عبر مطار المرج العسكري.

وكان في استقبال الجثامين، رئيس أركان القوات الجوية عميد طيار صقر الجروشي وضباط القيادة العامة وتشكيل من السرب العمودي بنينا وأهالي مدينة المرج.

هذا وقد وصل جثمان عميد طيار مؤمن الدرسي وجثمان رئيس عرفة وحدة طيار المبروك الدرسي، حيث أكدت فرق الإنقاذ التابعة للقيادة العامة عدم وجود جثمان رئيس عرفة وحدة فني ابراهيم الدرسي .

وسوف يتم تشييع جثمان مؤمن الدرسي بعد الصلاة علية ظهر الغد الأحد، فيما سيتم تشييع جثمان المبروك الجبالي بمسقط رأسه بمنطقة الحنية غربي مدينة البيضاء .

الجدير بالذكر أن عميد طيار مؤمن الدرسي ورئيس عرفاء طيار المبروك الجبالي الدرسي ورئيس عرفاء فني إبراهيم بدر الدرسي قتلوا إثر سقوط طائرتهم أمس الجمعة جنوب رأس لانوف نتيجة عطل فني.