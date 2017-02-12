أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت المنظمة الليبية للتنمية، أمس السبت، حلقة نقاش مفتوحة حول “توصيات الإصلاح الانتخابي”، بالتعاون مع شبكة ليبيا لتنمية الديمقراطية بمدينة بننغازي.

وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة صلاح الكوافي، إن الفكرة العامة للحلقة مبنية على التعرف للتوجهات العامة لدى المواطنين على كيفية صدور قانون الاستفتاء، وحث الجهات المختصة على ضرورة إصدار القانون، وكذلك مناقشة التوصيات المتعلقة بالعملية الانتخابية في ليبيا لتبنيها مستقبلا من قبل السلطة التشريعية أثناء صياغتها لقوانين الانتخابات القادمة .

وأضاف الكوافي، أن من دواعي حلقة النقاش ضرورة أن يسبق عملية الاستفتاء إجراء حوارات ونقاشات وندوات ومحاضرات وتوعية للمواطنين لضمان نجاح عملية الاستفتاء، وأن تتم عملية الاستفتاء وسط جو من الديمقراطية والشفافية، وتشكيل قوة ضاغطة لحث السلطة التشريعية على تشريع قانون الاستفتاء وتطوير العملية الانتخابية في ليبيا.

هذا وحضر الندوة، عضوا لجنة صياغة الدستور عبدالقادر اقدورة وابتسام بحيح، وعضوا مجلس النواب إبراهيم عميشة وانتصار شنيب وأعضاء المنظمة الليبية للتنمية وشبكة ليبيا لتنمية الديمقراطية .