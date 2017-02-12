أخبار ليبيا 24 – خاص

قبضت قوة من مركز شرطة الجهاد التابع لمديرية أمن طبرق، على عدد 112 مهاجرًا غير شرعيًا في مزرعة بحي البركة جنوبي مدينة طبرق.

وقال رئيس وحدة العلاقات العامة بمديرية أمن طبرق العقيد عبدالسميع سويسي لـ”أخبار ليبيا 24″، إن القبض كان في ساعات الليل المتأخرة من يوم أمس الجمعة، حيث وصلت معلومات تفيد بوجود مهاجرين غير شرعيين بمنطقة الخوير بمزرعة أحد المواطنين جنوب المدينة.

وأضاف سويسي أن عملية القبض نفذتها وحدة التحريات بقسم شرطة الجهاد بالتعاون مع وحدة من الكتيبة 104 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بأوامر من مدير الأمن بطبرق .

ولفت إلى أن عدد المهاجرين المقبوض عليهم 112 مهاجرًا غير شرعيًا يحملون الجنسيتين المصرية والسودانية.

يذكر أن مركز شرطة الجهاد افتتحته مديرية أمن طبرق يوم الأربعاء الماضي بحضور عدد كبير من المسؤولين في المدينة.