أخبار ليبيا 24 – خاص

جدد الناطق الرسمي باسم صنف الهندسة العسكرية علي العوامي، مطالبته لأهالي المناطق المحررة مؤخرًا، بعدم التسرع في الدخول لاحتمال وجود بعض المفخخات داخل منازلهم.

وأوضح العوامي في بيان مسجل له – أنه يوجد بعض الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب بالمناطق المحررة مؤخرًا، داعيًا الأهالي لعدم دخول مناطقهم إلى حين عملية التفكيك والتمشيط والتصريح من إدارة صنف الهندسة العسكرية وذلك لسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

هذا وتقدم العوامي، بالتهنئة للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، ورئيس أركان القوات المسلحة بالجيش الليبي اللواء عبدالرازق الناظوري، وكافة أفراد القوات المسلحة والشعب الليبي، بالانتصارات التي حققها الجيش ضد المجموعات الإرهابية.

الجدير بالذكر أن حوادث انفجار الألغام بالمدنيين تكررت عدة مرات، خاصة لأولئك الذين عادوا لتفقد منازلهم عقب المعارك المسلحة التي دارت داخل مناطقهم، مما أسفر لسقوط قتلى وجرحى.