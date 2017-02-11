أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت منظمة بسمة ليبيا للطفل والأسرة، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة مرور سنة على عملها وإشهارها.

وحضر الاحتفالية مدير مفوضية المجتمع المدني فرع بنغازي عمر الفاخري ورئيس وأعضاء منظمة بسمة ليبيا وعدد من شخصيات المجتمع المدني والإعلاميين.

وألقيت خلال الاحتفالية عدة كلمات منها كلمة رئيس مفوضية المجتمع المدني فرع بنغازي ، والذي أعلن خلال الاحتفال أن مفوضية المجتمع المدني ستبدأ خلال شهر مارس المقبل بتقديم عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني.

ودعا الفاخري جميع المنظمات العاملة في مدينة بنغازي إلى التعاون مع المفوضية لإقامة عدة دورات تدريبية في مجالات مختلفة.