أخبار ليبيا24- خاص

ذكر مصدر مطلع أنه تم العثور على حطام الطائرة العمودية MI35 “سحاب” قرب حقل المبروك النفطي 70 كيلو متر جنوب رأس لانوف.

وأضاف المصدر أن جثامين العميد طيار مؤمن الدرسي ومساعد الطيار “ر ع و” المبروك الجبالي الدرسي وفني طيار “ر ع و” إبراهيم بدر الدرسي ستصل إلى قاعدة بنينا الجوية بعد أن يتم نقل جثمانهم إلى مطار رأس لأنوف.

يذكر أنه فُقد الاتصال بطاقم الطائرة بعد ظهر أمس الجمعة في منطقة الهلال النفطي ويقودها العميد طيار مؤمن الدرسي وذلك أثناء مهمتها القتالية.

وكانت الطائرة شاركت في الغارات الجوية التي تستهدف مجموعات تابعة لمليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي أثناء تقدمها في اتجاه حقلي الغاني و المبروك شرقي منطقة الجفرة.

يذكر أن سلاح الجو الليبي استهدف الجمعة رتلًا تابعًا لمليشيا سرايا الدفاع وميليشيات المدعو إبراهيم الجضران جنوب غرب حقل المبروك النفطي 60 كيلو متر.

وكان قد قتل الخميس شخصين وجرح مايقارب الـ 12 آخرين تابعين لمليشيا سرايا دفاع بنغازي خلال غارة لسلاح الجو الليبي استهدفت تمركزًا للمليشيات المسلحة في قاعدة الجفرة.