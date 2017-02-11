أخبار ليبيا24- خاص

تشن طائرات سلاح الجو الليبي اليوم السبت غارات جوية على ميليشيات سرايا الدفاع بنغازي جنوب زلة 30 كيلو.

وذكر مصدر مطلع أن مليشيات دفاع بنغازي تحاول التقدم في اتجاه الموانيء النفطية، لافتا إلى أنه تم قصفها جنوب غرب رأس لأنوف 135 كيلو.

وأشار المصدر العسكري إلى أنه مهما كانت الخسائر فإن ضربات سلاح الجو لهم دائما موجعة، مؤكدًا استمرار وتواصل الضربات حتى القضاء عليهم.

يذكر أن سلاح الجو يشن منذ الخميس غارات متواصلة على مليشيا دفاع بنغازي في الجفرة والأرتال التي تحاول التقدم إلى الموانيء النفطية.

يشار إلى أن طائرة عمودية أسقطت يوم أمس الجمعة وقتل طاقمها بعد شنها غارات على مقرات وتمركزات المليشيات المهاجمة.