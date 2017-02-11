أخبار ليبيا24- خاص

نعت وزارة الدفاع في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم السبت استشهاد طاقم الطائرة العمودية m35i “سحاب”.

وأوضح الناطق باسم الوزارة عادل البرعصي أن سقوط الطائرة كان نتيجة عطل فني بعد عودتها من إحدى الغارات التي تشنها ضد المليشيات الإرهابية من أجل تحرير قاعدة الجفرة وتطهيرها.

وأضاف البرعصي أن وزارة الدفاع تعبر عن تعازيها ومواساتها لأسر شهداء الواجب وإلى كل ضباط وضباط صف وجنود السلاح الجوي الليبي.

يشار إلى أن عميد طيار مؤمن الدرسي ورئيس عرفاء طيار المبروك الجبالي الدرسي ورئيس عرفاء فني إبراهيم بدر الدرسي قتلوا إثر سقوط طائرتهم أمس الجمعة جنوب رأس لانوف نتيجة عطل فني.