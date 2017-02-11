أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد آمر القوات الخاصة العميد ونيس بوخمادة، اليوم السبت، بمقر مدرسة الصاعقة والمظلات بالقوات الخاصة بمدينة بنغازي، اجتماعًا مع آمر مدرسة الصاعقة والمظلات وآمر الشؤون الفنية وآمر جناح التدريب.

وقال مدير المكتب الإعلامي للقوات الخاصة رياض الشهيبي إن الاجتماع الذي حضره آمر الكتيبة الأولى صاعقة والناطق الرسمي باسم القوات الخاصة ومعاون وضابط أمن القوات الخاصة وعدد من ضباط القوات الخاصة، تمحور حول بحث الأمور اللوجستية والنواقص التي تحتاجها القوات الخاصة في استمرار محاربتها للإرهاب وبعض الأمور المهمة الأخرى.

وخلُص الاجتماع إلى ضرورة دعم القوات الخاصة وصيانة مرافقها، ولاسيما التي تحتاجها بصورة عاجلة لتدريب وتخريج دفعات جديدة يتم ضخها في القوات المسلحة العربية الليبية لمقارعة الإرهاب والفوضى لفرض قوة القانون وسلطة الدولة على الجميع .