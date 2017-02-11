أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت مدرسة أوكلاند للتعليم الخاص، اليوم السبت، بازار خيري يعود ريعه لأطفال مرضى السرطان في مدينة بنغازي، برعاية شركة أسر لاستيراد قطع غيار السيارات.

وقال مدير شركة آسر لاستيراد قطع غيار السيارات ربيع العقوري لـ “أخبار ليبيا 24” إن هذا البزار خيري فقط لا يوجد به أي استفادة إلا اظهار مرض هؤلاء الأطفال وحاجتهم الماسة للعلاج.

وأضاف العقوري أن هذا البرنامج جاء كمشروع بسيط بعد الاتفاق مع مديرة مدرسة أوكلاند ومشرف المدرسة على القيام ببزار خيري للفت الانتباه لهؤلاء المرضى من الأطفال الذين يستحقون العلاج، منوها إلى أنه قام بدعوة عدة شخصيات بعلاقاته الشخصية وذلك لدعم الأطفال والترفيه عنهم وجمع التبرعات.

وأشار إلى أن باب التبرع مفتوح للجميع وسيكون البزار الخيري سنوي وذلك لجمع أكبر عدد من التبرعات ومساعدة الأطفال المرضى، لافتا إلى أن القيمة التي تجمع من التبرعات سيتم شراء أدوية بها لأطفال مرضى السرطان وإيصالها لهم بطريقة شخصية إلى مستشفى الأطفال لتلقي علاجهم حسب المبلغ.