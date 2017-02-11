أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير مكتب الامتحانات بالمنطقة التعليمية بطبرق شعيب صالح بوحريدة، اليوم السبت، انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لمدراس الابتدائي والإعدادي والثانوي لمراحل النقل في طبرق.

وقال بوحريدة في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” إن 150 مدرسة في بلدية طبرق انطلقت بها الامتحانات من الشعبة جنوباً إلى البردي شرقاً إلى عين الغزالة غرباً، مشيرا إلى أن عدد الطلبة الممتحنين تجاوز 60 ألف طالب على مستوى مراحل النقل .

وأضاف أنه تسهيلاً من إدارة التعليم ومكتب الامتحانات تقرر أن يمتحن الطالب في مادة واحدة فقط لإعطاء الفرصة للطالب بالمذاكرة .

وأشار مدير مكتب الامتحانات بالمنطقة التعليمية بطبرق، إلى أن اجمالي عدد الطلبة في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بما فيهم الشهادات 62 ألف طالب أما الامتحانات الجزئية الحالية لطلبة النقل فقط .

وأوضح أن المدارس هي من تعد هذه الإمتحانات وتقوم بتصحيحها، و تنتهي إمتحانات نهاية الفصل الأول في التاسع عشر من شهر أبريل الجاري ومن ثم تبدأ عطلة نصف السنة أما الإمتحانات النهائية ستكون في نهاية شهر مايو القادم أي في شهر رمضان المبارك .