أخبار ليبيا24- خاص

قامت سرية استطلاع وسرية شهيد محمد رزق 309 بتسيير دوريات واستيقافات لمداخل و مخارج مدينة جالو.

وتأتي هذه الدوريات والاستيقافات تحت إمرة المنطقة الشرقية وغرفة العمليات الرئيسية والقاطع الحدودي الواحات في جالو.

وطالب آمر الدورية من الموطنين التقيد بالتعليمات الصادرة وهي عدم حمل السلاح إلا بترخيص من القيادة والاستخبارات والقاطع الحدودي و ضبط السلاح الأبيض.

وأوضح أن الدوريات قامت بإيقاف عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات الأفريقية.

وأشار آمر الدوريات إلى أنه سيتم ضبط السيارات بدون الأوراق و إزالة الزجاج المعتم، مشددا على ضرورة حمل الموطنين أوراقهم الشخصية والتعاون التام مع قوات الجيش.

وذكر أن القوات مستعدة لتنفيذ الأوامر الصادرة عن القيادة العامة للخروج للدفاع عن مدينة جالو والحقول النفطية في حال جرى مهاجمتها من الإرهابيين بعد التحركات المشبوهة في مدينة الجفرة.