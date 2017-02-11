أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني ورشة عمل على مستوى الجبل الأخضر حول “المكتبات العامة والعزوف عنها ” والمقامة بقاعة الإعلامي الراحل مفتاح بوزيد بمكتب الإعلام والثقافة شحات.

والقت ورشة العمل الدكتورة أم الخير سليمان، واستهدفت موظفين مكتب الإعلام والثقافة شحات وعدد من المهتمين والإعلاميين.

وأوضحت خلال ورشة العمل أن من أهم أسباب العزوف عن القراءة هو الاعتماد بشكل تام علي التكنولوجيا الرقمية والاعتماد علي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بدلا عن قراءة الصحف والمجلات رغم إن الكتب هي أهم وأدق المصادر للحصول على المعلومات.

واختتمت ورشة العمل بحلقة نقاش حول أسباب العزوف عن المكتبات العامة واختتمت بعرض توصيات للحث على المطالعة وللحد من عزوف رواد المكتبات العامة.

وأشارت إلى ضرورة إيجاد وسائل استقطاب للقراء، الذي تختلف أسباب عزوفهم عن القراءة من مكان لأخر، داعية القائمين على المراكز الثقافية والمكتبات العامة بعمل استبيان لمعرفة الأسباب ومن ثم دراسة كيفية معالجتها.