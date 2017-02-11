أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت جمعية الهلال الاحمر الليبي فرع الكفرة بتوزيع إعانات على ألأسر المحتاجة وللعائلات ذوي الدخل المحدود داخل المدينة.

وكان الهلال الأحمر فرع الكفرة قد استلم كميات من أغطية النوم والفرشات في الفترة السابقة من الأمانة العامة للهلال الاحمر الليبي.

تجدر الإشارة إلى أن قسم الإغاثة بالفرع قد بدأ في التوزيع على الأسر المحتاجة داخل الكفرة بما فيها مكون التبو ، حيث تم تسليم كمية من الإعانات للجنة التسيرية بحي الشورى، على أن يتم توزيعه بالتزامن مع الفرع.

وتأتي هذه البادرة من الأمانة العامة للهلال الأحمر في سبيل الحد من المعاناة الانسانية التي تعاني منها المدينة جراء الأحداث التي شهدتها الفترة الماضية.