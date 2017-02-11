أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل الحاكم العسكري من درنة – بن جواد اللواء عبدالرازق الناظوري، الخميس، وزير الداخلية المكلف العقيد عادل عبدالعزيز والوفد المرافق له ومدير أمن بنغازي العقيد صلاح الخفيفي وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

وأعرب الناظوري عم تفاؤله وترحيبه بتولي العقيد صلاح الخفيفي بمنصب مدير مديرية أمن بنغازي.

وأكد الحاكم العسكري بحضور رئيس أركان الدفاع الجوي العميد ركن طيار صقر الجروشي أن سيادة الدولة المتمثلة بشرعية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المكلف يجب احترام قراراتها التي تمثل قرارات الدولة وواجب تنفيذها.