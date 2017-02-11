أخبار ليبيا24- خاص

حذر الناطق العسكري باسم القوات المسلحة العربية الليبية عقيد أحمد المسماري الأهالي والمواطنين في منطقة هون من الخروج والابتعاد عن فندق الواحات لأنه سيكون هدف مشروع لسلاح الجو الليبي.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي استثنائي اليوم السبت أن الفندق المذكور تستخدمه المليشيات الإرهابية التابعة لما يعرف بسرايا دفاع بنغازي غرفة عمليات ومخزن للأسلحة والعتاد.

وأكد الناطق العسكري أن كافة تحركات الجماعات الإرهابية مرصودة لدى القوات المسلحة العربية وسيكون الرد قاسي .

وأشار المسماري إلى أنه تم صباح اليوم السبت العثور على حطام الطائرة العمودية “سحاب mi35” قرب حقل المبروك النفطي جنوب رأس لانوف، عقب مشاركتها أمس الجمعة في الغارات الجوية التي تستهدف مجموعات تابعة لمليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي أثناء تقدمها في اتجاه حقلي الغاني و المبروك شرقي منطقة الجفرة.