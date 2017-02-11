أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر مركز شرطة سيدي خليفة بالتعاون مع مكافحة الهجرة غير الشرعية توكرة_المقرون، من القبض على 33 مهاجرًا غير شرعيًا يحملون الجنسية المصرية.

وقال الناطق الرسمي باسم مركز الهجرة غير الشرعية “توكرة – المقرون” أمجد الورفلي، إنه هذه العملية تأتي عقب الخطة الأمنية المعدة من قبل رئيس مركز مكافحة الهجرة عقيد سالم حسين وبالتعاون مع رئيس مركز الهجرة غير الشرعية “توكرة – المقرون” الرائد أحمد العرفي.

وأوضح الورفلي، أن عناصر مكافحة الهجرة غير الشرعية “توكرة – المقرون” بالتعاون مع مركز شرطة سيدي خليفة وسرية تأمين الساحل خط البحر شنوا حملة كبيرة لرصد أوكار المهاجرين غير الشرعيين بالمنطقة .

وأشار إلى أنه تم القبض على “33” مهاجر غير شرعي من جنسية مصرية، لافتاً إلى أنه تم إحالتهم إلى مركز إيواء منطقة اللويفية غرب بنغازي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .