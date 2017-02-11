أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الإعلام لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي توفيق الشويهدي، اندلاع اشتباكات مسلحة بين المليشيات بمنطقة وادي الربيع صباح اليوم السبت أمام المقر الرئيسي لمنظومة الحساونه سهل الجفاره .

وقال الشويهدي – إن هذه الاشتباكات أثرت على سير العمل اليومي لموظفي المنظومة، ما اضطرهم لمغادرة الموقع حفاظاً علي حياتهم .

وأهاب مدير المكتب الإعلامي للجهاز ويهيب الجهات الفاعلة بالدولة بأن تقوم بدورها لحماية الموقع الرئيسي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة وأن لا يصبح الموقع ساحة للعمليات القتالية وذلك للمحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة داخل الموقع ولأهميتها القصوى لاستمرار أعمال ضخ المياه لمدينة طرابلس والمناطق والقري المحيطة بها .