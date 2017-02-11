أخبار ليبيا 24 – خاص

“ الأخبار الوهمية تقتل عقول البشر” أفاد رئيس شركة أبل تيم كوك، أمس الجمعة، خلال مقابلة حصرية مع صحيفة البريطانية الديلي تلغراف “نحن نعيش هذه الفترة من الزمن وسط العديد من الاخبار الوهمية التي يبثونها أشخاص يقضون وقتهم في محاولة للحصول على أكبر عدد من النقرات.

وأضاف ” أن هناك العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تنقل أخبار وهمية وبعيدة عن المصداقية.

فالعديد من الأخبار الوهمية التي انتشرت أمس عبر وسائل الإعلام الليبية تدور حول اتهام إيطاليا في ضلوعها بدور للضغط على القرار في تعيين رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية سلام فياض رئيسا جديدا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL) و مندوب الأمم المتحدة إلى ليبيا ليحل محل الدبلوماسي الالماني مارتن كوبلر.

بدأ هذا الخبر في الانتشار في وقت متأخر من بعد ظهر أمس عندما نشرت بوابة الوسط تقرير بعنوان (( لا ريبوبليكا )) : ايطاليا وراء تغير كوبلر وترشيح سلام فياض.

ووفقا لصحيفة الوسط فأن الصحيفة الإيطالية نشرت تقرير يوضح أن إيطاليا كانت وراء استبدال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر وتعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض خلفًا له.

حيث يرى الإيطاليون أن منصب المبعوث الدولي إلى ليبيا على درجة كبيرة من الحساسية لبسط الاستقرار في البلاد، وأنهم طلبوا من غوتيرس استبدال كوبلر دون النظر إلى جنسية من يخلفه».

لا ريبوبليكا هي واحدة من الصحف الإيطالية الأبرز، المطلعة على الشأن الليبي والتي تهتم بتغطية عميقة للوضع في ليبيا، بعيدا عن نهج الإثارة الذي تتبعه بوابة الوسط، ومقارنة النسخة الأصلية من المقال المنشور من لا ريبوبليكا يتضح أن بوابة الوسط بدأت تهتم “ بقضاء و قتها للحصول على أكبر عدد من النقرات، لا لقول الحقيقة” ( أقتباس من تيم كوك ).

في التاسع من فبراير الجاري ، نشرت النسخة الإلكترونية من صحيفة لا ريبوبليكا مقالا بعنوان “الأمم المتحدة تطرد المبعوث الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، وفياض الفلسطيني يحل محله”،

وفقا لصحيفة لا ريبوبليكا فأن “ إيطاليا طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، منذ أسابيع أن تختار مندوباً للأمم المتحدة مركزة على الشخصية الأكثر ملائمة لهذه المهمة الحساسة بغض النظر عن جنسييته “. الأمر الذي جاء مغاير لما نشرته بوابة الوسط و فقاً لسياسة القص و اللصق التي تنتهجها البوابة مؤخراً، هو ما يصعب علي القارئ فهم الحقيقة ، حيث أن تقرير “ لا ريبوبليكا لم يتضمن أن ايطاليا وراء تغير مبعوث الأمم المتحدة إلي ليبيا و إستبدال كوبلر بفياض.

لكن هذا لا ينفي فرضية أن محرر بوابة الوسط قد آقترف خطأ كبير ، و أنه قد قام بترجمة التقرير من اللغة الإيطالية إلي العربية بطريقة غير صحيحة ، سببت في تغير جذري لمعني الخبر.