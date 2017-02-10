أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت مديرية أمن مطار طبرق الدولي بفتح باب التسجيل والالتحاق بها والمثول أمام لجنة مُشكلة من ضباط مكلفة من إدارة التدريب بوازارة الداخلية وقسم التدريب بمديرية أمن طبرق.

وسيخضع المعتمدين من اللجنة بعد عملية الفحص والكشف لدورة تدريبية يتخرج بعدها المتدرب ويكون ضمن عناصر أمن مديرية منفذ مطار طبرق الدولي.

و أكد مدير أمن مطار طبرق الرائد صالح راف الله لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم اختيار أكثر من 150 مسجل بعد الكشوفات الطبية والبدنية والإجراءات الأمنية والخلو من السوابق حتى يكون متأهلًا للعمل الأمني.

وأضاف راف الله أنه تم استقبال دفعات جديدة في مديرية أمن طبرق ومديرية منفذ مطار طبرق الدولي وذلك لحاجتهن لزيادة عدد العناصر الأمنية في هذه الأماكن الحساسة و المهمة.