أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو بلدي طبرق ورئيس لجنة التنمية البشرية علي الصغير إن لجنة التنمية البشرية في المجلس استعرضت خطة 2017 للبلدية والقطاعات التابعة لها.

وأضاف الصغير أن اللجنة وضعت خلال الاجتماعات السابقة التي عقدتها معايير للشركات الدولية ووضع معايير اختبار المراكز التدريبية في الداخل والخارج.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم أيضا عرض مقترح إنشاء كلية أو قسم لإدارة الموارد البشرية في جامعة طبرق، وإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية وقد تم عرض الخطة التدريبية لعام 2017 .

وأوضح الصغير أن اللجنة خرجت بعدد من المقترحات منها الاهتمام بالكار الوظيفي في البلدية والعمل على رفع مستوى الموظفين وذلك بإعداد دورات تدريبية داخلية وخارجية لهم كل حسب احتياجه .

وأكد عضو بلدي طبرق رئيس اللجنة أنه تم اعتماد الخطة التدريبية المقدمة للجنة لعام 2017 والعمل على تنفيذها.

وأفاد أنه تم التواصل مع القطاعات التابعة للبلدية بشأن تفعيل إدارات ومكاتب الموارد البشرية واعتماد المعايير الخاصة باختيار شركات التدريب الداخلية والخارجية .

ولفت إلى أنه تم التشديد على ألا يتم اعتماد الدورات الخارجية للموظفين إلا بعد عرضها على اللجنة لإبداء الرأي للشركات المتاحة.