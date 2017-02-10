أخبار ليبيا24- خاص

فُقد الاتصال بطاقم طائرة مروحية طراز ” mi35 ” في منطقة الهلال النفطي ويقودها العميد طيار مؤمن الدرسي وذلك أثناء مهمتها القتالية مساء اليوم الجمعة ولا تزال عمليات البحث جارية.

وكانت الطائرة تشارك في الغارات الجوية التي تستهدف مجموعات تابعة لمليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي أثناء تقدمها في اتجاه حقلي الغاني و المبروك شرقي منطقة الجفرة .

يذكر أن سلاح الجو الليبي استهدف اليوم الجمعة رتلًا تابعًا لمليشيا سرايا الدفاع وميليشيات المدعو إبراهيم الجضران جنوب غرب حقل المبروك النفطي 60 كيلو متر.

وكان قد قتل شخصين يوم أمس الخميس وجرح مايقارب الـ 12 آخرين تابعين لمليشيا سرايا دفاع بنغازي خلال غارة لسلاح الجو الليبي استهدفت تمركزًا للمليشيات المسلحة في قاعدة الجفرة.