أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا عن معاودة فتح قبولها لطلبات الليبيين للحصول على تأشيرة الدخول للأراضي الأميركية.

وقالت السفارة الأميركية، في بيان الجمعة على موقعها الرسمي، إنه “يمكن للمواطنين الليبيين مواصلة تقديم طلبات الحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة”، مشيرة إلى تعليق الأمر التنفيذي 13769 الخاص بحظر دخول مواطني سبع دول، منها ليبيا، الصادر من إدارة الرئيس، دونالد ترمب، بعد صدور قرار ببطلانه من محكمة الاستئناف الأميركية، أمس الخميس.

وكانت السفارة قد أعلنت نهاية يناير الماضي عن تعليق قبولها لطلبات الحصول على التأشيرة الأميركية، بعد دخول قرار ترمب “حيز التنفيذ مطالبة المواطنين الليبيين بعدم طلب تحديد موعد مقابلة لغرض التأشيرة، أو دفع أي رسوم خاصة بالتأشيرات”.