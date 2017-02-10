صعدت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم، الجمعة، بعدما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى مستوى قياسي للالتزام المبدئي من أعضاء أوبك بتنفيذ الاتفاق التاريخي، الذي جرى التوصل إليه العام الماضي، لكبح الإنتاج بهدف تعزيز أسعار النفط العالمية.

وقالت وكالة الطاقة في تقرير إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفضوا الإنتاج في يناير بما يعادل 90 بالمائة من مستويات الخفض المطلوبة، وهو مستوى قياسي للالتزام في أول شهر من تنفيذ مثل هذه الاتفاقات.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا إلى 56.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:38 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له في الجلسة عند 56.39 دولار للبرميل عقب نشر تقرير الوكالة مباشرة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 56 سنتا إلى 56.56 دولار للبرميل.

المصدر : وكالات.