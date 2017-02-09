أخبار ليبيا24- خاص

استلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي شحنة من المستلزمات الطبية الهامة والمستعجلة خاصة في هذه الفترة مقدمة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية.

وتأتي هذه الشحنة عقب صدور تعليمات رئيس الأركان العامة الحاكم العسكري اللواء عبدالرازق الناظوري بتقديم الدعم الكامل لمستشفيات بنغازي وعلى رأسها مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي.

وأكد الناظوري – بحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للحاكم العسكري على صفحة التواصل الاجتماعي – أنه سيبذل المزيد من الجهد لدعم كافة القطاعات الصحية في بنغازي بشكل خاص وكافة مدن الشرق الليبي بصفة عامة .

يشار إلى أن كمية كبيرة من الأدوية وصلت الإثنين إلى مركز بنغازي الطبي لدعم المركز الطبي بالأدوية والمستلزمات الطبية.