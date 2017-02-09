صدمة كبيرة تلقتها الفنانة غادة عادل صباح الثلاثاء، بعدما نشب حريق بمسرح “الليسيه” المتواجد وسط العاصمة المصرية القاهرة التهم مسرح برنامجها الجديد.

غادة عادل التي ظهرت مؤخرا عبر تجربة جديدة من خلال تقديم برنامج “تعشب شاي”، أعلنت عن كونها تلقت الخبر فور استيقاظها من نومها، وأبلغت بأن الحريق دمر مسرح البرنامج بأكمله.

وشاءت الأقدار أن يقع الحريق في وقت لم يكن به تصوير حلقات من البرنامج، وهو ما كتب السلامة لفريق البرنامج بأكمله، إلا أن التجهيزات الخاصة بالمسرح دمرت بأكملها، وهو ما علقت عليه غادة عادل قائلة “قدر الله وما شاء فعل”.

وحتى الآن لم يعلن عن موعد استئناف التصوير وهل سيكون من خلال نفس المسرح بعد التخلص من آثار الحريق أم سيكون عبر مسرح آخر.

ويعتمد البرنامج الذي يحمل اسمه اختصارا لجملة “تعالى اشرب شاي” المتداولة في الأوساط العامية المصرية، على حضور الجمهور وقت تصوير الحلقات، خاصة وأن هناك أكثر من فقرة تقدم في البرنامج، ويتواجد أكثر من ضيف على المسرح.

حيث تواجد حسن الرداد وكريم فهمي وأحمد فتحي في الحلقة الأولى، فيما ظهر هاني رمزي في الجزء الأول من الحلقة الثانية، على أن يتواجد عبد الفتاح الجريني في الجزء الثاني.