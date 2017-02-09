أخبار ليبيا24- خاص

أنقذت كتيبة “سُبل السلام” التابعة للجيش الليبي سبعة وعشرون مهاجراً غير شرعي ، من قبل العصابات المارقة.

وذكرت كتيبة سبل السلام عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم كانوا في طريقهم إلى مدن الشمال الليبي ومن ثم إلى أوروبا.

وأوضحت الكتيبة أنه تم إنقاذ المهاجرين في الصحراء جنوب مدينة الكفرة بمسافة 500 كيلو وهم من جنسية (إرتريا )، مشيرة إلى أن المختطفين جميعًا بصحة جيدة.

وأشارت الكتيبة إلى أنه تم تسليمهم اليوم الخميس إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليتم ترحيلهم إلى دولهم .