أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال على ضرورة إقحام القطاع الخاص في المشروعات الخدمية والصناعية.

وتطرق بيت المال ، خلال كلمة في الملتقى التقابلي الأول الذي عقد بين لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة والجهات ذات إلى المشاكل التي تواجه المؤسسات الممولة من الخزانة العامة بما في ذلك مصلحة المطارات وأسباب إخفاق القطاع العام في تنمية مشروعاته وتطوير موارده.

وشدد على إمكانية الاستثمار في المطارات من خلال نماذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص المتعارف عليها لتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

يشار إلى أنه تم خلال الملتقى التقابلي الأول تدارس ومناقشة مجموعة من القضايا ذات الأولوية المتعلقة بإعادة الإعمار وتنمية الاستقرار وتطوير أداء الاقتصاد للتغلب على الصعوبات التي تواجه المجتمع الليبي بما في ذلك آليات تمويل المشروعات التنموية من خارج ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل.