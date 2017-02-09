أخبارليبيا24- خاص

طالب رؤساء نقابات المعلمين في دولة ليبيا كافة الجهات المسؤولة من مجلس النواب ورئاسة الوزراء برفع سقف مرتبات المعلمين في كافة ربوع ليبيا بما يتناسب مع متطلبات حياتهم اليومية.

وشدد رؤساء النقابات خلال بيان لهم على ضرورة استصدار قرار إسوة بباقي القطاعات التي تم فيها زيادة المرتبات بأسرع وقت ممكن تمكينا لهذا القطاع من أداء دوره المناط به على أكمل وجه.

وأكد رؤساء نقابات المعلمين في دولة ليبيا على ضرورة اعتماد النقابة العامة لنقابات ليبيا بما يخدم المصلحة العامة، مشددين على تقديم كل الدعم و المساعدة للمعلم و العملية التعليمية.

يشار إلى أن هذه المطالب جاءت خلال الاجتماع الطاريء الأول لنقابات المعلمين في دولة ليبيا في مدينة المرج أمس الأربعاء تحت شعار من حق المعلم الحصول على مرتب يكفل له سبل الحياة الكريمة.