أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق رئيس عرفاء أحمد جبريل الشاعري إن الجهاز رحل 8640 مهاجر في عام 2016 .

وأضاف الشاعري أن المهاجرين غير الشرعيين تم ضبطهم متسللين عبر الحدود الليبية المصرية وعبر الحدود الجنوبية للبلاد.

وذكر الناطق الرسمي أن 86 مهاجر تعرضوا لإصابات إثر الحوادث، لافتا إلى أن معظم هؤلاء المهاجرين من جنسيات سودانية ومصرية ونيجيرية وتشادية وسورية وبنغلاديشية.

وأشار الشاعري إلى أن عدد المرحلين المخالفين للشروط بلغ عددهم 7839 مهاجر من الجنسيات السودانية والمصرية والنيجيرية كذلك من النيجر وكينيا وتشاد وغانا وإثيوبيا وبنغلاديش وأغلبهم من الجنسيات المصرية والسودانية والتشادية .

وأوضح الناطق الرسمي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن المرحلين طوعاً قد بلغ عددهم 715 مرحل من السودان والنيجر وتشاد .

وأفاد الشاعري أن الجهاز قد أصدر عدد 1500 بطاقة حصر للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات .