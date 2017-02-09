أخبار ليبيا24- خاص

عثر جنود الكتيبة “21” صاعقة – شهداء الزاوية سابقاً – على المخطوطات الإسلامية النادرة التي سرقتها الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعس” الإرهابي من جامعة بنغازي.

وقال مسؤول مكتب الإعلام في الكتيبة وحيد الزوي إنه خلال تمشيط منطقة قنفودة عقب تحريرها من الجماعات الإرهابية من قبل القوات المسلحة تم ليلة الثلاثاء العثور على مئات الكتب القديمة والمخطوطات الإسلامية النادرة التي سرقها الإرهابيون من جامعة بنغازي .

وأضاف الزوي أن الجماعات الإرهابية نقلت هذه المخطوطات إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها خلال فترة سيطرتهم على الجامعة .

وأوضح مسؤول مكتب الإعلام في الكتيبة أن بعض هذه المخطوطات مكتوب بماء الذهب وبعضها بالزعفران، لافتاً إلى أن هذه المخطوطات تعتبر تاريخ وكنز للدولة والآن رجع الحق لأصحابه .

وأشار الزوي إلى أن بعض من هذه المخطوطات تعرض للتلف والعبث من قبل الإرهاببين، وبعضها تعرض للسوس بسبب الإهمال ونظراً إلى أن المكان الذي تم العثور عليها به غير مهيأ للتخزين .