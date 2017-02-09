أخبار ليبيا24- خاص

قال آمر التحريات الخاصة الصاعقة فضل الحاسي إنه تم العثور على تعريف لشخص من كتيبة لواء الأمة الإرهابي في بوصنيب غرب بنغازي .

وأضاف الحاسي أن التعريف باسم المدعو خـالد سـويدان تم العثور عليه خلال تمشيط المواقع الجديدة التي سيطرت عليها القوات الخاصة في محور عمارات الـ “12” .

وأوضح آمر التحريات أن الإرهابي “سويدان” والمنظم لما يسمي جبهة ثوار سوريا وتشكيل لواء الأمـة السوري تحديداً وهو تابع للمدعو الإرهابي المهدي الحـاراثي بعد تلقيه التدريبات وتصنيفه من القوات الخاصة كما هو موضح في التعريف الشخصي .

يشار إلى أن المدعو المهدي الحاراثي ظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث عن تشكيل لواء الأمة عام 2012 في سوريا والحاراثي ليبي يحمل الجنسية الأيرلندية وقاد مايسمى كتيبة ثوار طرابلس أثناء معركة طرابلس.