أخبار ليبيا24- خاص

كشف مدير المكتب الإعلامي في القوات الخاصة الصاعقة رياض الشهيبي عن العثور على أوراق خاصـة بعناصر تنظيم “داعـش” الإرهابـي في محور عمارات الـ “12” في منطقة بوصنيب غرب بنغازي .

وأضاف الشهيبي أن المستندات التي تم العثور عليها من قبل أفراد التحريات في القوات الخاصة هي عبارة عن استبيان لحصـر بعـض جنـودهم المبايعين لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش”، وغير المبايعيين، والأجانب المقاتلين مع التنظيم والمصنفين في الاستبيان كمهاجرين.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي أنه تم العثور على اسم مايسمى أمير الجماعات الإرهابية “داعش” في منطقة الليثي وهو الإرهابي المدعو “وليد البرناوي”، فضلاً عن أسماء المسؤولين عن نقاط التفتيش التابعة للتنظيم الإرهابي وجدول نقاط تجمعهم وأعمالهم خلال سيطرتهم على مدينة بنغازي قبل انطلاق عملية الكرامة.

وأوضح الشهيبي أنه تم العثور أيضاً على بعض المستندات بحصر الآليات والعتاد العسكري الذي كان بحوزة الجماعات الإرهابية.